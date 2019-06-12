Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.56
Dolar
5.81
BIST 100
92,605.84
Altın
1,332.98
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Teröristler er ya da geç gereken cevabı alacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Terör örgütü PKK'nın hain bir saldırıyla Hakkari'de yol yapımında çalışan 2 işçimizi, Tunceli'de kahraman 2 askerimizi şehit etmesi canımızı yaksa da teröristler er ya da geç gereken cevabı alacak." dedi.

Enes Kaplan   | 12.06.2019
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Teröristler er ya da geç gereken cevabı alacak

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, terörle mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Terör örgütü PKK'nın hain bir saldırıyla Hakkari'de yol yapımında çalışan 2 işçimizi, Tunceli'de kahraman 2 askerimizi şehit etmesi canımızı yaksa da teröristler er ya da geç gereken cevabı alacak." ifadelerini kullanan Altun, şunları kaydetti:

"Son 3 günde; Ankara Merasim Sokak’ta 29 kişinin şehit olduğu saldırının faili PKK’lı etkisiz hale getirildi, İstanbul Vodafone Park'ta 46 kişiyi şehit eden PKK’lı teröristlerden biri daha yakalandı, Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 45'e ulaştı.

Devletimiz kaybettiğimiz canların hesabını soruyor, şehitlerimizin kanını yerde bırakmıyor, bırakmayacağız. Teröristlere nefes aldırmayacak, terörün kökünü kazıyana kadar durmayacağız."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD-İran geriliminde Irak'ın yeri
BAE Yemen’in geleceğini karartıyor
ABD'nin Truva atı Avrupa'da aşırı sağı birleştiremedi
İranlı uzmanlar Abe'den 'mucize çıkmayacağı' görüşünde
Devrim karşıtı güçler Sudan'da 'Mısır senaryosu' peşinde

Benzer haberler

ABD'li müsteşardan Türkiye'ye 'terörle mücadele' ziyareti

ABD'li müsteşardan Türkiye'ye 'terörle mücadele' ziyareti

Pençe Harekatı'nda saldırı girişiminde bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı'nda barınak ve mühimmat depoları vuruldu

'Camilere yapılan saldırılar İslam düşmanlığının bir tezahürüdür'

'Camilere yapılan saldırılar İslam düşmanlığının bir tezahürüdür'
Pençe Harekatı'nda 20 metre aralıklarla tespit edilen 3 sığınak imha edildi

Pençe Harekatı'nda 20 metre aralıklarla tespit edilen 3 sığınak imha edildi
Tüketicilere 'sosyal medya pazarı' uyarısı

Tüketicilere 'sosyal medya pazarı' uyarısı