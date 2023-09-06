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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, eski bakan Necmettin Cevheri için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski bakan Necmettin Cevheri için taziye mesajı yayımladı.

Harun Kutbe  | 06.09.2023 - Güncelleme : 06.09.2023
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, eski bakan Necmettin Cevheri için taziye mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Tarım, Adalet ve Turizm Bakanlıkları görevlerinde bulunmuş, Şanlıurfa eski milletvekili, ülkemizin yetiştirdiği önemli devlet ve siyaset insanlarından Necmettin Cevheri'nin vefat haberini üzülerek öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, tüm yakınlarına ve Şanlıurfalı hemşehrilerimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerine yer verdi.

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