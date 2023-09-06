Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, eski bakan Necmettin Cevheri için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski bakan Necmettin Cevheri için taziye mesajı yayımladı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Tarım, Adalet ve Turizm Bakanlıkları görevlerinde bulunmuş, Şanlıurfa eski milletvekili, ülkemizin yetiştirdiği önemli devlet ve siyaset insanlarından Necmettin Cevheri'nin vefat haberini üzülerek öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, tüm yakınlarına ve Şanlıurfalı hemşehrilerimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerine yer verdi.
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Tarım, Adalet ve Turizm Bakanlıkları görevlerinde bulunmuş, Şanlıurfa eski milletvekili, ülkemizin yetiştirdiği önemli devlet ve siyaset insanlarından Necmettin Cevheri’nin vefat haberini üzülerek öğrendim.— Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) September 5, 2023
Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine, tüm yakınlarına ve…