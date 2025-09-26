Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Vietnam Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Nguyen Duc Hai ile görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Vietnam Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Nguyen Duc Hai ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.
İstanbul
Yılmaz, NSosyal hesabından, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Görüşmemizde ticaret, ulaştırma, savunma sanayii alanları ile ASEAN çerçevesindeki ortak çalışmalarımızı ele aldık. Sayın Nguyen Duc Hai ve heyetine, ziyaretleri ve Türkiye-Vietnam ilişkilerini daha da ileriye taşıma yönündeki katkıları için teşekkür ediyorum."
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı