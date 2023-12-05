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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkmenistan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "7. Dönem Türk-Türkmen Hükümetlerarası Ekonomik Komisyon Toplantısı" kapsamında Türkmenistan'a gidecek.

Harun Kutbe  | 05.12.2023 - Güncelleme : 05.12.2023
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkmenistan'a gidecek

Ankara

Yılmaz, yarınki ziyareti kapsamında, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ile görüşecek.

Türkmenistan'ın Bağımsızlık Anıtı'nı ziyaret edecek Yılmaz, TOBB ve DEİK işbirliğiyle Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Merkezi'nde düzenlenecek 10. Türk İhraç Ürünleri Fuarı'nın açılışını yapacak.

Cevdet Yılmaz, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Batır Atdayev ile baş başa görüşmesinin ardından, Atdayev ile 7. Dönem Türk-Türkmen Hükümetlerarası Ekonomik Komisyon Toplantısı'na başkanlık edecek ve komisyon protokolünün imza törenine katılacak.

Türk-Türkmen İş Forumu'nun açılışında konuşacak Yılmaz, daha sonra "Arkadağ" Akıllı Şehri ve Uluslararası Ahalteke Atçılık Spor Kompleksi'ni ziyaret edecek.

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