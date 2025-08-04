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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Suriye İçişleri Bakanı Hattab'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab'ı kabul etti.

Harun Kutbe, Muhammed Nuri Erdoğan  | 04.08.2025 - Güncelleme : 04.08.2025
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Suriye İçişleri Bakanı Hattab'ı kabul etti

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da yer aldı.

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Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

"Suriye'de güvenliğin güçlenmesi, iç huzurun pekişmesi, ekonomik kalkınma ve sosyal refah için de hayati önemdedir. Türkiye Cumhuriyeti olarak Suriye'nin istikrarına, kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine ve her kesimi kapsayan yönetişimine destek vermeye devam edeceğiz.

Temennimiz, kapsayıcı ve meşru yönetim altında Suriyeli kardeşlerimizin temel hak ve özgürlüklerden eşit bir şekilde yararlandıkları bir ortamın tesisidir.

Suriye'nin istikrarını, toprak bütünlüğünü ve egemenliğini güçlü bir şekilde desteklemeyi sürdüreceğiz."

Bakan Yerlikaya: İşbirliği konularında değerlendirmelerde bulduk

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da mevkidaşı Hattab ile bir araya geldi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından, İçişleri Bakanlığında gerçekleşen görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Sayın Bakan ile bakanlıklarımız arasında başta güvenlik alanı olmak üzere işbirliği imkanları, Suriye İçişleri Bakanlığı güvenlik ve bağlı birimlerine gerekli desteğin sağlanması, tecrübe paylaşımı ve yoğunlaştırılmış eğitim programının verilmesi, ülkemizde geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri ile ilgili işbirliği yapılması konularında değerlendirmelerde bulunduk. Sayın mevkidaşım ve kıymetli heyetine ziyaretleri için teşekkür ediyorum."

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