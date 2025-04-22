Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Malezya Başbakan Yardımcısı Yusuf'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Malezya Başbakan Yardımcısı, Enerji ve Su Dönüşümü Bakanı Fadillah Yusuf'u kabul etti.
Ankara
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, bölgesel ve küresel düzeydeki siyasi ve ekonomik gelişmeleri değerlendirme imkanı bulduklarını belirtti.
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Görüşmede, enerji ve su kaynakları başta olmak üzere, iki ülke arasında tecrübe paylaşımının mümkün olduğu alanları ele aldıklarını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:
"Güneydoğu Asya'daki en büyük ticaret ortağımız olan Malezya ile kapsamlı stratejik ortaklığımızı her alanda güçlendirmeye kararlıyız. 2024 yılında 5,1 milyar doları aşan ticaret hacmimizi, daha dengeli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturarak 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Parlamentolarımız arasındaki güçlü ilişkileri ve ülkemizin ASEAN ile ilişkilerinin derinleşmesinde Malezya'nın verdiği desteği çok kıymetli buluyoruz. Bölgesel barış, istikrar ve kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda Malezya ile işbirliğimizi sürdürmeye kararlıyız. Sayın Yusuf ve heyetine, nazik ziyaretleri ve ülkelerimiz arasındaki işbirliğine sundukları katkılar için teşekkür ediyorum."
Malezya Başbakan Yardımcısı ve Enerji ile Su Dönüşümü Bakanı Sayın Fadillah Yusof’u, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırlamaktan memnuniyet duydum.— Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) April 22, 2025
Sayın Yusof ile bölgesel ve küresel düzeydeki siyasi ve ekonomik gelişmeleri değerlendirme imkânı bulduk. Enerji ve su kaynakları… pic.twitter.com/gw2ZmReW0g
Görüşmede, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayşe Berris Ekinci ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar da yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.