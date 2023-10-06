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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Başbakanı Üstel ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'ne katılmak üzere Türkiye’de bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi.

Harun Kutbe  | 06.10.2023 - Güncelleme : 06.10.2023
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Başbakanı Üstel ile bir araya geldi Fotoğraf: Arman Önal/AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen baş başa görüşmede, İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü'nün detayları, Türkiye'den KKTC’ye giden "yaşam suyu"nun evlerin ardından KKTC tarımı ile buluşması, Yeni Ercan Havalimanı'nın yolcu kapasitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar, Türkiye'den denizaltı yoluyla elektrik iletimi ve enterkonnekte sistemine dahil edilmesi ile devam eden karayolları projeleri ele alındı.

Görüşmede ayrıca 5 yıllık KKTC Kalkınma Planı'nın hayata geçirilmesiyle, KKTC'nin orta vadeli kalkınma hamlelerinin ortaya konması konusunda, Türkiye'nin tecrübelerini paylaşması ile sağlık, eğitim ve bölgeye ilişkin jeopolitik konular değerlendirildi.

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