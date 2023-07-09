Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Katar'da görevli Mehmetçik ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nı ziyaret etti.
Ankara
Alınan bilgiye göre, Yılmaz, Katar'ın başkenti Doha'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşmesinin ardından Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nı ziyaret etti.
Yetkililerden yapılan faaliyetlere ilişkin bilgi alan Yılmaz, daha sonra Halid Bin Velid Kışlası'nda görevli Mehmetçik ile karavanadan yemek yedi, hatıra fotoğrafı çektirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.