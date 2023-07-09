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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Katar'da görevli Mehmetçik ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Harun Kutbe  | 09.07.2023 - Güncelleme : 09.07.2023
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Katar'da görevli Mehmetçik ile bir araya geldi

Ankara

Alınan bilgiye göre, Yılmaz, Katar'ın başkenti Doha'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşmesinin ardından Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Yetkililerden yapılan faaliyetlere ilişkin bilgi alan Yılmaz, daha sonra Halid Bin Velid Kışlası'nda görevli Mehmetçik ile karavanadan yemek yedi, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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