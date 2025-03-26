Dolar
37.99
Euro
40.86
Altın
3,019.15
ETH/USDT
2,008.40
BTC/USDT
86,594.00
BIST 100
9,649.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bursa Ulu Cami’de Kadir Gecesi idrak ediliyor. Hacı Bayram Veli Cami'nde Kadir Gecesi idrak ediliyor. Şam’daki Emevi Camii’nde Kadir Gecesi idrak ediliyor. Sultanahmet Camii’nde Kadir Gecesi idrak ediliyor.
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Fransa'da "Ukrayna için barış ve güvenlik" konulu toplantıya katılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yarın Fransa'nın başkenti Paris'te "Ukrayna için barış ve güvenlik" konulu toplantıya katılacak.

Harun Kutbe  | 26.03.2025 - Güncelleme : 26.03.2025
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Fransa'da "Ukrayna için barış ve güvenlik" konulu toplantıya katılacak

Ankara

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'ın ev sahipliğinde Elysee Sarayı'nda düzenlenecek devlet ve hükümet başkanlarının yer alacağı toplantıya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz iştirak edecek.

Toplantıda, 17 Şubat'ta Paris'te başlatılan girişim doğrultusunda ve İngiltere'de yapılan görüşmelerin ardından Ukraynalıların ve Avrupalıların güvenlik çıkarlarına saygı göstererek, Ukrayna'da sağlam ve kalıcı barışa ulaşılması için seçeneklerin belirlenmesi amaçlanıyor.

Bu çerçevede özellikle Ukrayna'ya yönelik yardımın takviye edilmesi, ateşkesin nasıl uygulanabileceği ve uzatılabileceği konularının ele alınacağı toplantıda, Ukrayna ordusuna yönelik uzun vadeli destek yöntemleri ve gerekli güvenlik garantileri değerlendirilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suç içerikli paylaşım yaptığı belirlenen zanlı yakalandı
Tokat'ta Danişment Melik Ahmet Gazi Türbesi'nin puşidesi değiştirildi
Kadir Gecesi dualarla idrak edildi
Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis personeliyle bayramlaştı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Fransa'da "Ukrayna için barış ve güvenlik" konulu toplantıya katılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Fransa'da "Ukrayna için barış ve güvenlik" konulu toplantıya katılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: (Emekli bayram ikramiyesi) Meclis'imiz şu anda o kanun teklifini görüşüyor

Oscar ödüllü belgeselin Filistinli yönetmeni Hamdan Ballal’a yapılan saldırıya tepkiler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Olmayan bir seçim sanki gündemmiş gibi bir algı oluşturuldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Olmayan bir seçim sanki gündemmiş gibi bir algı oluşturuldu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Balkanlar'ın birliğe, beraberliğe, istikrara, refaha ihtiyacı var

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Balkanlar'ın birliğe, beraberliğe, istikrara, refaha ihtiyacı var
Otizmli ikiz milli kayakçılar, Fransa'da madalya peşinde

Otizmli ikiz milli kayakçılar, Fransa'da madalya peşinde
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet