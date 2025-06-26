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Dünya

AİHM, bir vatandaşı ırkçı kimlik kontrolüne tabi tutan Fransa'yı haksız buldu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), bir Fransız vatandaşını ırkçı kimlik kontrolüne tabi tutan Fransa’nın, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni ihlal ettiğine hükmetti.

Esra Taşkın  | 26.06.2025 - Güncelleme : 26.06.2025
AİHM, bir vatandaşı ırkçı kimlik kontrolüne tabi tutan Fransa'yı haksız buldu

Paris

AİHM, Fransız vatandaşı Karim Touil’in, 10 gün içinde 3 kez kimlik kontrolüne tabi tutulmasıyla ilgili davada kararını açıkladı.

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Mahkeme, Fransa’nın, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ayrımcılığı yasaklayan 14. maddesini ve özel ve aile hayatına saygı hakkını içeren 8. maddesini ihlal ettiğine karar verdi.

Touil’in ayrımcı bir muameleye maruz kaldığı yönünde bir kanaat oluştuğunu belirten AİHM, Fransız hükümetinin bu iddiayı çürütmeyi başaramadığına hükmetti.

Mahkeme ayrıca, Fransa’nın manevi tazminat olarak Touil’e 3 bin avro ödemesine karar verdi.

Öte yandan AİHM, mahkemeye başvuran diğer 5 Fransız vatandaşının, polis tarafından ırkçı gerekçelerle kimlik kontrolüne tabi tutulmadıklarına hükmetti.

Touil dahil toplam Afrika asıllı 6 Fransız vatandaşı, Fransa’da ırkçı kimlik kontrolüne maruz kaldıkları gerekçesiyle AİHM’e başvurmuştu.

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