Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 2026'da enflasyonu yüzde 20'nin altına indirmeyi hedefliyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "2026'da enflasyonu yüzde 20'nin altına indirmeyi, 2027'de ise tekrar tek haneli rakamlara ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.
