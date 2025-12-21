Dolar
42.78
Euro
50.12
Altın
4,338.58
ETH/USDT
2,983.10
BTC/USDT
88,358.00
BIST 100
11,341.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM'de 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinde Genel Kurul'a hitap ediyor.
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 2026'da enflasyonu yüzde 20'nin altına indirmeyi hedefliyoruz

Gazi Nogay  | 21.12.2025 - Güncelleme : 21.12.2025
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 2026'da enflasyonu yüzde 20'nin altına indirmeyi hedefliyoruz

TBMM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "2026'da enflasyonu yüzde 20'nin altına indirmeyi, 2027'de ise tekrar tek haneli rakamlara ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, X’te @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Erzurum-Artvin kara yolunda dorsesi yola oturan gemi yüklü tır ulaşımı aksattı
Ankara'da hafta sonu AVM yoğunluğu trafiği olumsuz etkiledi
Türk Hava Kuvvetleri, Karadeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra etti
İçişleri Bakanlığından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş ve bazı meclis üyeleri hakkında soruşturma izni
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Kanlı Noel" katliamında hayatını kaybeden Kıbrıslı Türkleri andı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 2026'da enflasyonu yüzde 20'nin altına indirmeyi hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 2026'da enflasyonu yüzde 20'nin altına indirmeyi hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Kanlı Noel" katliamında hayatını kaybeden Kıbrıslı Türkleri andı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz yarın Azerbaycan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Ersin'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Ersin'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye bugün krizleri izleyen değil, süreçleri şekillendiren bir aktör konumundadır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye bugün krizleri izleyen değil, süreçleri şekillendiren bir aktör konumundadır
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kendisini ispat etmiştir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kendisini ispat etmiştir

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet