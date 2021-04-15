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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı İnan'ın dedesi için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan'a dedesinin vefatı nedeniyle başsağlığı diledi.

Abdullah Yasin Güler   | 15.04.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı İnan'ın dedesi için taziye mesajı

Ankara

Fuat Oktay, sosyal medya hesabından, "Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanımız Eyüp Kadir İnan'ın Hakk'a yürüyen dedesi Kadir Softaoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." paylaşımında bulundu.


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