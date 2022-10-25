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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2023 bütçesinin geneli üzerindeki görüşmelere katılacak

Harun Kutbe   | 25.10.2022
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2023 bütçesinin geneli üzerindeki görüşmelere katılacak

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi sunumuyla başlayan bütçe maratonu, yarın bütçenin geneli üzerindeki görüşmelerle devam edecek.

Oktay'ın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin geneli ile Sayıştay raporları üzerindeki müzakerelerde, milletvekillerinin bütçe ile gündeme ilişkin değerlendirme ve sorularına hükümet adına cevap vermesi bekleniyor.

Komisyondaki çalışmalar, bütçenin geneli üzerindeki müzakerelerin ardından, Bakanlık ve kurumların 2023 yılı bütçelerinin görüşülmesiyle sürecek ve 25 Kasım Cuma günü tamamlanacak.

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