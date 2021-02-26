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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İTÜ ve İTÜ KKTC rektörlerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Koyuncu ile İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkeleri Rektörü Prof. Dr. Kınacı'yı kabul etti.

Esin Işık   | 26.02.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İTÜ ve İTÜ KKTC rektörlerini kabul etti Fotoğraf: Arda Küçükkaya/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ile İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkeleri Rektörü Prof. Dr. Cumali Kınacı'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

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