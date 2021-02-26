Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İTÜ ve İTÜ KKTC rektörlerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Koyuncu ile İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkeleri Rektörü Prof. Dr. Kınacı'yı kabul etti.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ile İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkeleri Rektörü Prof. Dr. Cumali Kınacı'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.