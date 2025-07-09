TBMM Başkanı Kurtulmuş, MİT Başkanı Kalın'ı kabul etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ı kabul etti.
TBMM
TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kabulde, MİT Başkanı Kalın, "Terörsüz Türkiye" sürecinde gelinen aşamaya ilişkin TBMM Başkanı Kurtulmuş'a kapsamlı sunum yaptı.
Açıklamada, "Ayrıca kabulde, silahların teslim edilmeye başlanması ve sonrasında izlenecek yol haritası ile TBMM'de Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulması planlanan komisyona ilişkin de değerlendirmelerde bulunuldu." ifadesine yer verildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Basına kapalı gerçekleştirilen kabul, 1 saat 10 dakika sürdü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.