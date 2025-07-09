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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin'i kabul etti

Aynur Ekiz  | 09.07.2025 - Güncelleme : 09.07.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin'i kabul etti

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin'i kabul etti.

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TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kurtulmuş'un Büyükelçi Jiang Xuebin'i makamında kabul ettiği belirtildi.

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