Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kamu Başdenetçisi Akarca'yı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Ankara
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Başdenetçisi Mehmet Akarca ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti." ifadesine yer verildi.
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