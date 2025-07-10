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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kamu Başdenetçisi Akarca'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 10.07.2025 - Güncelleme : 10.07.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kamu Başdenetçisi Akarca'yı kabul etti

Ankara

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Başdenetçisi Mehmet Akarca ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti." ifadesine yer verildi.

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