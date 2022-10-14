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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Zeytinburnu'na teşekkür" paylaşımı

Kaan Bozdoğan   | 14.10.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Zeytinburnu'na teşekkür" paylaşımı

Istanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu Millet Bahçesi ve Buz Adası Açılış Töreni'nin ardından yaptığı paylaşımla ilçe halkına teşekkür etti.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün hem hasret giderdik hem de Zeytinburnu'muza yeni eserler kazandırmanın sevincini birlikte yaşadık. Teşekkürler Zeytinburnu..." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında Türk bayrağı ile törenden fotoğraflara da yer verdi.

14.10.2022


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