Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Zeytinburnu'na teşekkür" paylaşımı

Istanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu Millet Bahçesi ve Buz Adası Açılış Töreni'nin ardından yaptığı paylaşımla ilçe halkına teşekkür etti.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'a yaptığımız her hizmetin ülkenin tamamına ve ötesine ulaşan etkilerle dönüşü olmakta
Bugün hem hasret giderdik hem de Zeytinburnumuza yeni eserler kazandırmanın sevincini birlikte yaşadık.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 14, 2022
Teşekkürler Zeytinburnu... 🇹🇷 pic.twitter.com/WYxIdQ97Px
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün hem hasret giderdik hem de Zeytinburnu'muza yeni eserler kazandırmanın sevincini birlikte yaşadık. Teşekkürler Zeytinburnu..." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında Türk bayrağı ile törenden fotoğraflara da yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.