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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'a yaptığımız her hizmetin ülkenin tamamına ve ötesine ulaşan etkilerle dönüşü olmakta

14.10.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'a yaptığımız her hizmetin ülkenin tamamına ve ötesine ulaşan etkilerle dönüşü olmakta Fotoğraf: Murat Kula / AA

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu Millet Bahçesi ve Buz Adası Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bay Kemal, sen bizim Türkiye'de, Türkiye dışında kazandırdığımız eserlerle ancak turistik seyahat yaparsın." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2023'te tercihinizi dikkatli yapmanızı istiyorum. Eski Türkiye'nin  kaos, kriz, istikrasızlık, güvensizlik günlerine dönersek bu tarihi fırsatı kaçırırız." diye konuştu.

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