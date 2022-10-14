Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'a yaptığımız her hizmetin ülkenin tamamına ve ötesine ulaşan etkilerle dönüşü olmakta
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu Millet Bahçesi ve Buz Adası Açılış Töreni'nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bay Kemal, sen bizim Türkiye'de, Türkiye dışında kazandırdığımız eserlerle ancak turistik seyahat yaparsın." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2023'te tercihinizi dikkatli yapmanızı istiyorum. Eski Türkiye'nin kaos, kriz, istikrasızlık, güvensizlik günlerine dönersek bu tarihi fırsatı kaçırırız." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.