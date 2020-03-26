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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kovid-19'a karşı tüm ülkelere ortak mücadele çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile tüm ülkelerin ortak mücadele yürütmesi gerektiğini bildirdi.

Sefa Mutlu   | 26.03.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kovid-19'a karşı tüm ülkelere ortak mücadele çağrısı

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile tüm ülkelerin ortak mücadele yürütmesi gerektiğini bildirdi.

Erdoğan iletisinde, "Koronavirüs salgınının, insan hayatını ve ekonomik istikrarı olumsuz etkilediği sancılı bir dönemden geçiyoruz. İnsanlığın tamamı rahat bir nefes alıncaya kadar bu küresel sağlık kriziyle tüm ülkeler ortak mücadele yürütmelidir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ndeki konuşmasının yer aldığı videoyu da paylaştı.

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