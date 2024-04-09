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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği

Ahmet Buğra Olaç, Buğrahan Ayhan, Merve Yıldızalp  | 09.04.2024 - Güncelleme : 09.04.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü.

Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin yanında bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'in Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile telefonda görüştü.

Görüşmede iki ülke ilişkileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırılarının durdurulması ve bölgeye acil insani yardımların istenilen ölçüde gönderilmesi için gayretlerin artarak devam etmesi gerektiğini, İslam dünyasının bu konuda birlik içinde adımlar atmasının önemli olduğunu belirtti.

Ayrıca iki lider görüşmede birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının açıklamasına göre, görüşmede, Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'da son dönemdeki terör saldırılarında hayatını kaybedenlere rahmet ve yakınlarına başsağlığı diledi, ülkenin yaşadığı zorlu dönemi devlet tecrübesiyle aşacağına inandığını belirtti.

Görüşmede, iki lider birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Reşid ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Reşid ile telefonda görüştü.

Görüşmede Türkiye ve Irak ilişkileri, terörle mücadele, Kalkınma Yolu Projesi ve bölgesel konular ele alındı. İki lider görüşmede, birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile telefonda görüştü.

Türkiye ve Özbekistan ikili ilişkilerinin yanı sıra küresel ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede, Erdoğan, iki ülke ilişkilerinin örnek teşkil ettiğini ve gelecek süreçte ilişkileri daha da derinleştirecek adımların atılmasını sağlama kararlılığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mirziyoyev, görüşmede, birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

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