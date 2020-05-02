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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'ye dönüşünün 3. yıl dönümü için paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'ye dönüşünün 3. yıl dönümünde sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Berk Özkan   | 02.05.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'ye dönüşünün 3. yıl dönümü için paylaşım

Istanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'ye dönüşünün 3. yıl dönümünde sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Erdoğan, "Allah'a can, milletimize hizmet borcumuzdan başka kimseye eyvallahımız yoktur, olmayacaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar, bu yoldan dönmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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