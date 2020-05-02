Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'ye dönüşünün 3. yıl dönümü için paylaşım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'ye dönüşünün 3. yıl dönümünde sosyal medyadan paylaşımda bulundu.
Istanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'ye dönüşünün 3. yıl dönümünde sosyal medyadan paylaşımda bulundu.
Bizim Allah'a can borcumuzdan, Milletimize hizmet borcumuzdan başka kimseye eyvallahımız yoktur, olmayacaktır.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 2, 2020
Ne yaparlarsa yapsınlar... Biz #BuYoldanDönmeyeceğiz. pic.twitter.com/Qi78hepL3x
Erdoğan, "Allah'a can, milletimize hizmet borcumuzdan başka kimseye eyvallahımız yoktur, olmayacaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar, bu yoldan dönmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.