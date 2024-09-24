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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres ile bir araya geldi
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'i kabul etti.

Zeynep Rakipoğlu, Mehmet Yusuf Melikoğlu  | 24.09.2024 - Güncelleme : 24.09.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul etti

İstanbul

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, genel kurula hitabının ardından BM Genel Merkezi'nde Miçotakis'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Yunanistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Yunanistan'ın iyi komşuluk esası ekseninde geleceğe emin adımlarla ilerleyebileceğini, iki ülke arasındaki diyaloğun güçlendirilmesinin ve Atina Bildirgesi'nin lafzı ve ruhu doğrultusunda hareket etmenin iki ülkeye de kazandıracağını ifade etti.

Erdoğan, İsrail'in Gazze başta olmak üzere çeşitli bölgelerdeki saldırılarının masum sivillerin yanı sıra bölgenin huzurunu hedef aldığını, krizin bölgeye yayılması riskinin bulunduğunu, insani yardımların Gazze'ye engelsiz ulaştırılması için İsrail'e baskı yapılmasının önemli olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Miçotakis'i kabulünde, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısının 2025'in ilk aylarında Türkiye'de yapılması kararlaştırıldı.

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