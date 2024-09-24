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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres ile bir araya geldi
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Hamdi Dindirek, Mehmet Yusuf Melikoğlu  | 24.09.2024 - Güncelleme : 24.09.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

İstanbul

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, temaslarını sürdürüyor.

Erdoğan, genel kurula hitabının ardından BM Genel Merkezi'nde Guterres ile görüştü. 

Görüşme, basına kapalı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan görüşmede, Filistin topraklarında İsrail tarafından uygulanan soykırımın insanlık için yeni bir utanç kaynağı olduğunu, uluslararası toplumun İsrail katliamlarını durdurmak için tek ses olması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Adalet Divanında İsrail aleyhine açılan soykırım davasını Türkiye'nin yakından takip ettiğini ve müdahil olacağını, Gazze'de şartların kış mevsiminin yaklaşmasıyla daha da ağır hale geldiğini, hastalıkların arttığını, bu nedenle Gazze'ye insani ve tıbbi yardımların artırılması için daha fazla çaba harcanması ihtiyacını ifade etti.

Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü gibi haklarının tescilini istediğini kaydeden Erdoğan, federasyon modeli dışındaki çözüm imkanlarının tarafların katılımıyla BM himayesinde bir toplantıda ele alınabileceğini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin devlet olarak tanınmasının Ada'daki gerçekleri dikkate alan bir çözümün anahtarı olacağını bildirdi.


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