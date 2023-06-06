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(FOTOĞRAF) Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı seçiminin ardından yeni üyeleriyle ilk toplantısını yaptı Samsun’daki sağanak sonrası Terme ilçesindeki Ahmetbey Mahallesi’nde bazı yollarda su taşkını oluştu
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimin ardından oluşturduğu yeni kabine üyeleriyle yapacağı ilk kabine toplantısı öncesinde Anıtkabir'i ziyaret etti.

Ferdi Türkten, Orhan Onur Gemici  | 06.06.2023 - Güncelleme : 06.06.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki kabine üyeleri, Aslanlı Yol'dan geçerek Atatürk'ün mozolesine çıktı.

Erdoğan'ın ay yıldız motifli kırmızı beyaz karanfillerden oluşan çelengi mozoleye bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Anıtkabir merdivenlerinde fotoğraf çektiren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci döneminde yeni kabine üyelerimizle birlikte huzurunuzdayız. Bugün kabinemizin ilk toplantısını yaparak Türkiye Yüzyılı'nın inşası hedefiyle süratle yola çıkıyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak kabinemizle birlikte tüm Türkiye'ye, 85 milyonun tamamına aşkla hizmet edeceğiz. Bizlere emanetiniz olan Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılına ulaşmanın heyecanını ve haklı gururunu yaşadığımız bu seneyi, inşallah şahlanış dönemimizin başlangıç noktası haline getireceğiz. Rabb'im bizleri milletimize karşı mahcup etmesin. Ruhun şad olsun."

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