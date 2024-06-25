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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya gelecek

Mehmet Tosun  | 25.06.2024 - Güncelleme : 25.06.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya gelecek

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın saat 16.00'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geleceğini duyurdu.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmenin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşeceğini belirtti.

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