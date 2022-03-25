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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat Valisi Balcı ve Tokat Belediye Başkanı Eroğlu'nu ayrı ayrı kabul etti

cCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat Valisi Ozan Balcı ile Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nu kabul etti.

Ali Kemal Akan   | 25.03.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat Valisi Balcı ve Tokat Belediye Başkanı Eroğlu'nu ayrı ayrı kabul etti Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda Tokat Yeni Havalimanı ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninin ardından Vali Balcı ve Belediye Başkanı Eroğlu ile ayrı ayrı görüştü.

Erdoğan, Vali Balcı ve Belediye Başkanı Eroğlu'ndan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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