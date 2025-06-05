Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı'nda doğal kaynakların verimli kullanıldığı bir ülke olma hedefine ulaşacağız

Dolar
39.34
Euro
44.91
Altın
3,370.50
ETH/USDT
2,602.60
BTC/USDT
104,524.00
BIST 100
9,434.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kutsal topraklarda bulunan hacı adayları Arafat’a çıktı Emniyet ekipleri, Ankara’da helikopterle havadan denetim yapıyor
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "5 Haziran Dünya Çevre Günü" mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı"nda dünyanın en yaşanabilir doğası ve doğal kaynakların verimli kullanıldığı bir ülke olma hedeflerine ulaşacaklarına inandığını belirtti.

Kaan Bozdoğan  | 05.06.2025 - Güncelleme : 05.06.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "5 Haziran Dünya Çevre Günü" mesajı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "5 Haziran Dünya Çevre Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajda, doğanın dilinin sessiz, mesajının güçlü ve açık olduğunu belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Doğanın kendisine davranıldığı gibi karşılık verdiğine dikkati çeken Erdoğan, "Son yıllarda yaşanan küresel ısınma, çölleşme, bazı hayvan ırklarının toplu ölümleri, ani seller, heyelanlar insanoğlunun hoyratlığı karşısında doğanın adeta kendini savunmasıdır. Türkiye olarak, çevre sorunlarının ve gelişmelerinin değerlendirilmesi amacıyla her yıl 5 Haziran tarihinde kutladığımız Dünya Çevre Günü, yalnızca bir farkındalık günü değil aynı zamanda hepimize yöneltilmiş güçlü bir çağrıdır. Daha yeşil bir dünya, daha sürdürülebilir bir yaşam ve gelecek nesiller için yaşanabilir bir çevre inşa etme sorumluluğumuz var. Bu sorumluluğu kimse bir başkasının sırtına yükleyemeyeceği gibi ödevlerini de yerine getirmekten kaçamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, içinde bulundukları çağın insanlık tarihinde çevre üzerindeki etkinin en yüksek seviyeye ulaştığı dönem olduğunu, doğal kaynakların hızla tükendiğini, iklim değişikliğinin etkilerini derinleştirdiğini, biyolojik çeşitlilik kayıplarının geri dönüşü zor bir noktaya ulaştığını kaydetti.

"Toprağımızı, suyumuzu, havamızı ve ormanlarımızı gelecek kuşaklara miras değil, emanet olarak görüyoruz"

Bu gerçeklerle yüzleşmek ve harekete geçmenin sadece çevreyle ilgili kurumların değil, her bireyin, her kurumun ve tüm insanlığın ortak sorumluluğu olduğunun altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bizler de yönetim olarak, çevrenin korunması ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması yönünde çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Doğayı koruyan projeleri destekliyor, yeşil enerji, geri dönüşüm, sıfır atık ve doğa dostu kentleşme politikalarını hayata geçirme yönünde kapsamlı adımlar atıyoruz. Toprağımızı, suyumuzu, havamızı ve ormanlarımızı gelecek kuşaklara miras değil, emanet olarak görüyoruz. Bu emanetin gereğini yerine getirmek en temel görevlerimizden biridir. Bu özel günde, çocuklarımıza daha temiz bir doğa bırakmak adına, doğayla uyumlu bir yaşam kültürü oluşturmanın gayesi içerisindeyiz. Türkiye Yüzyılı'nda dünyanın en yaşanabilir doğası, doğal kaynakların verimli kullanıldığı bir ülke olma hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum. Dünya Çevre Günü dolayısıyla vatandaşlarımıza ve tüm insanlığa bir kez daha seslenerek herkesi enerji verimliliği, atık yönetimi, doğa koruma ve çevreye duyarlı tüketim alışkanlıkları konusunda hassas olmaya davet ediyorum. 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü kutluyor, doğaya saygılı, sürdürülebilir ve bilinçli bir yaşamın toplumun tüm kesimlerinde yaygınlaşmasını diliyorum. Tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 46 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı
Atıkların zararlarına "Farkında mısın?" kampanyasıyla dikkat çekiliyor
Sultangazi'de katı atık toplama alanında çıkan yangın söndürüldü
Terör zararlarının karşılanması için yapılan başvuruların sonuçlandırılma süresi 1 yıl daha uzatıldı
Anadolu Otoyolu'nda bayram tatili hareketliliği yaşanıyor

Benzer haberler

Terör zararlarının karşılanması için yapılan başvuruların sonuçlandırılma süresi 1 yıl daha uzatıldı

Terör zararlarının karşılanması için yapılan başvuruların sonuçlandırılma süresi 1 yıl daha uzatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı'nda doğal kaynakların verimli kullanıldığı bir ülke olma hedefine ulaşacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle bayramlaştı
ÇEKUD'dan plastik kirliliğini azaltmak için seferberlik çağrısı

ÇEKUD'dan plastik kirliliğini azaltmak için seferberlik çağrısı
Depozito iade sistemiyle yılda 520 milyon avro kazanç sağlanması hedefleniyor

Depozito iade sistemiyle yılda 520 milyon avro kazanç sağlanması hedefleniyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet