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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel’de NATO Zirvesi’nin ardından basın toplantısı düzenliyor
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temennimiz tüm müttefiklerimizin Türkiye ile tam dayanışma sergilemesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi’nin ardından düzenlediği basın toplantısında, "Temennimiz, tüm müttefiklerimizin sığ siyasi hesapları artık bir yana bırakıp, Türkiye ile tam bir dayanışma sergilemesidir." dedi.

14.06.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temennimiz tüm müttefiklerimizin Türkiye ile tam dayanışma sergilemesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel’de NATO Zirvesi’nin ardından basın toplantısı düzenledi.

"Dönem, sorumluluktan kaçma değil, elini taşın altına koyma dönemidir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küresel istikrarın muhafazasında NATO'nun hem belirleyiciliği hem de üstlenmesi gereken sorumluluklar artmıştır." dedi.

Erdoğan, "Dönem, sorumluluktan kaçma değil, elini taşın altına koyma dönemidir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Akdeniz'den Karadeniz'e, Avrupa'dan Asya'ya, NATO'nun sağladığı güvenlik şemsiyesine ihtiyaç duyulan her yerde ittifak aktif rol üstlenmelidir." diye konuştu.

NATO Zirvesi

Erdoğan, NATO Zirvesi'ne ilişkin şunları kaydetti:

"NATO'yu askeri bakımdan daha muhkem hale getirirken siyasi boyutunu da tahkim edecek adımların atılması yönünde kararlar aldık."

Sınır ötesi operasyonlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarına ilişkin, "Sınır ötesi operasyonlarımız sayesinde, 8 bin 200 kilometrekareden fazla alanı terörden arındırdık. NATO Zirvesi'nde gerek zirve hitabımızda gerek ikili görüşmelerimizde, PYD/PKK'ya verilen desteğin artık sonlandırılması gerektiğini açıkça dile getirdik." dedi.

Türkiye ile dayanışma sergilenmeli

Erdoğan, "Temennimiz, tüm müttefiklerimizin sığ siyasi hesapları artık bir yana bırakıp, Türkiye ile tam bir dayanışma sergilemesidir." ifadelerini kullandı.

Terör meselesinde çarpık anlayış

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör meselesinde örgütler arasında ayrım yapan, iyi terörist-kötü terörist sınıflamasına giden çarpık anlayış, mevcudiyetini ne yazık ki koruyor. Böyle ikircikli bir tavrın terörü yok edemeyeceği, bilakis terör örgütlerine cesaret vereceği açıktır." dedi.

Biden ile görüşme

Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüşmesine ilişkin şunları söyledi:

"İki müttefike ve stratejik ortağa yakışır şekilde, doğrudan diyalog kanallarını, etkin ve düzenli şekilde kullanma konusunda mutabık kaldık. Ortak çıkarlara sahip olduğumuz alanlardaki iş birliği imkanlarını yapıcı bir yaklaşımla ele aldık. S-400'de bizim düşüncemiz daha önce neyse, aynı düşünceyi Sayın Başkan'a (Biden) ifade ettim, F-35 konusunu da aynı şekilde ifade ettim."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kaynak ülkelere teslim ettiğimiz teröristlerin hiçbir tahkikata uğramadan serbestçe dolaşabilmesi, hatta kimi ülkelerde terör eylemi yapabilmesi büyük bir zafiyettir." şeklinde konuştu.

Yunanistan ile ilişkiler

Erdoğan, Yunanistan ile ilişkilere ilişkin, "Görüşmelerimizi gerekirse özel hattan yapmak suretiyle, 'Araya birilerini sokmamızın anlamı yok' kararına vardık." diye konuştu.

Türkiye-ABD ilişkileri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye-ABD ilişkilerinde çözülemeyecek hiçbir mesele olmadığını, iş birliği alanlarımızın sorun başlıklarından daha geniş ve zengin görünüm sergilediğini düşünüyoruz. Afganistan'dan çıkmamız istenmiyorsa, diplomatik, lojistik, mali konularda ABD'nin bize vereceği destek büyük önem arz ediyor."

Kabil Havalimanı'nın güvenliğinin sağlanması

Erdoğan, Kabil Havalimanı'nın güvenliğinin sağlanmasına ilişkin, "Pakistan'ı yanımıza alma düşüncemizi, Macaristan'ı yanımıza alma düşüncemizi kendilerine (Biden) söyledik." dedi.

Macron ve İslam

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Fransa Cumhurbaşkanı Macron) 'İslam'a karşı olmam söz konusu değildir, bunu bir dost olarak size söylüyorum.' dedi." ifadesini kullandı.

Erdoğan-Miçotakis görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin, "Miçotakis ile güzel bir görüşme geçti. 'Gerek Ege gerek diğer bölgelerde olsun, üçüncü ülke veya kişileri bu işe karıştırmayalım' dedim." değerlendirmesinde bulundu.

Biden'a davet

Erdoğan, Biden ile görüşmesinde kendisini Türkiye'ye davet ettiğini belirterek, "İlişkilerin devamı açısından olumlu. Kendisini ayrıca Türkiye'ye davet ettim, gelebileceğini söyledi." dedi.

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