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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya Zaferi'nin 102'nci yılını kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Zaferi'nin 102'nci yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Sefa Şahin  | 13.09.2023 - Güncelleme : 13.09.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya Zaferi'nin 102'nci yılını kutladı

Ankara

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli Mücadele'mizin en kritik savaşlarından biri olan, zor şartlara ve kısıtlı imkanlara rağmen milletimizin bağımsızlığına duyduğu aşkla kazanılan Sakarya Zaferi'nin yıl dönümünü tebrik ediyorum. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal'i ve tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

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