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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin arabuluculuğumuza özellikle teşekkür etti

Güç Gönel   | 07.10.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin arabuluculuğumuza özellikle teşekkür etti

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Camii’nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesine ilişkin, "Kendisi bizim bu arabuluculuğumuza özellikle teşekkür etti ve 'Bu başarılı arabuluculuk sebebiyle tebrik ediyorum.' dedi." değerlendirmesinde bulundu.

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