Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin arabuluculuğumuza özellikle teşekkür etti
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Camii’nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesine ilişkin, "Kendisi bizim bu arabuluculuğumuza özellikle teşekkür etti ve 'Bu başarılı arabuluculuk sebebiyle tebrik ediyorum.' dedi." değerlendirmesinde bulundu.
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