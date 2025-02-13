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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan kuvvet komutanlarını kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Pakistan kuvvet komutanlarını kabul etti.

Koray Taşdemir, Mikail Bıyıklı  | 13.02.2025 - Güncelleme : 13.02.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan kuvvet komutanlarını kabul etti

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Pakistan kuvvet komutanlarını kabul etti.

13.02.2025

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pakistan kuvvet komutanlarını kabulünde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yer aldı.

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