Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan kuvvet komutanlarını kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Pakistan kuvvet komutanlarını kabul etti.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Pakistan kuvvet komutanlarını kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pakistan kuvvet komutanlarını kabulünde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.