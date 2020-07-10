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Vatandaşlar Ayasofya’da buluşuyor
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Millete Sesleniş konuşması yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 20.53’te Millete Sesleniş konuşması yapacak.

Muhammed Boztepe   | 10.07.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan Millete Sesleniş konuşması yapacak

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 20.53'te Millete Sesleniş konuşması yapacak. 

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 20.53'te bir Millete Sesleniş konuşması gerçekleştireceklerdir." ifadesine yer verdi.

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