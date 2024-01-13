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MSB: Suriye'nin kuzeyinde 12 kişilik terörist grubun Barış Pınarı bölgesine sızma girişimi önlendi, 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kaan Bozdoğan  | 13.01.2024 - Güncelleme : 13.01.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ile telefonda görüştü

İstanbul

Görüşmede, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK/YPG/KCK'lı teröristlerin taciz ve sızma girişimi ile hain saldırı sonrası başlatılan ve devam eden terörle mücadele harekatlarına ilişkin gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli, görüşmede, terörle mücadelenin seyri hakkında fikir alışverişinde de bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile yaptığı görüşmede Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki terör saldırısı ve sonrasındaki durum ele alındı.

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