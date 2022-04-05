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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'ı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonda görüştüğü Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı dördüncü seçim zaferi dolayısıyla tebrik etti.

Ali Kemal Akan   | 05.04.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'ı tebrik etti

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Macaristan ilişkilerinin yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı dahil bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Macaristan Başbakanı Orban'ı dördüncü seçim zaferi dolayısıyla kutlayarak, seçim sonuçlarının dost ve müttefik Macar halkı için hayırlı olmasını diledi.

Gücünü ortak tarih ve kültürden alan ikili ilişkileri, yeni dönemde birlikte daha ileri seviyeye taşıyacaklarına inandığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayisi alanında yakaladıkları ivmeyi sürdürmenin ve iş birliği kapsamını genişletmenin ortak menfaat olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında barışın tesisine yönelik sürdürdükleri yoğun diplomatik gayretleri de anlattı.


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