Başkentte sağanak ve dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi
Ankara'da sağanak ve dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
Ankara
Başkentte öğleden sonra başlayan sağanak, yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 5 dakika süren dolu nedeniyle bazı yerlerde taşkınlar oldu, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.
Dolu nedeniyle evlerin çatıları ve yollar beyaza büründü. Yağışa dışarıda yakalanan vatandaşlar, dakikalarca yağmurun dinmesini bekledi.
Bu arada, Ankaragücü'nün Maltepe'deki tesisinde futbol oynayan sporcular, yağışa karşın oynamaya devam etti.
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