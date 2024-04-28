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Konya'da tır ile çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde tır ile çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Yalçın Dinç  | 28.04.2024 - Güncelleme : 28.04.2024
Konya'da tır ile çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Konya

Şerife A. idaresindeki 42 AUA 726 plakalı otomobil, Konya-Afyonkarahisar kara yolunun 50. kilometresi Şahören kavşağında Talip Ö. yönetimindeki 50 DT 858 plakalı tır ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Şerife A. ile otomobilde bulunan eşi Hasan A. ile çocukları Osman ve Muammer Ömer A. yaralandı.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından Kadınhanı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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