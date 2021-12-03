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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılay Başkanı Kınık ve IFRC Genel Sekreteri Chapagain'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ile Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC) Genel Sekreteri Jagan Chapagain'i kabul etti.

Semra Orkan, Berk Özkan   | 03.12.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılay Başkanı Kınık ve IFRC Genel Sekreteri Chapagain'i kabul etti Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Haliç Kongre Merkezinde gerçekleşen kabulde, Türkiye'de ve çevre ülkelerde bulunan Suriyeliler başta olmak üzere özellikle mültecilere yönelik insani yardım faaliyetleri ve İstanbul'un, insani yardım dünyasının lojistik üssü olması için yürütülen çalışmalar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Suriyelilere yönelik yürüttüğü gönüllü geri dönüş çalışmalarına, IFRC ve uluslararası kamuoyunun daha etkin destek vermesi gerektiğini ifade etti.

Kızılay Başkanı Kınık ile IFRC Genel Sekreteri Chapagain ise mültecilerin yaşadığı acıları her platformda gündemde tuttuğu ve insani yardım çabaları için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

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