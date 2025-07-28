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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'i resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'i resmi törenle karşıladı.

Merve Yıldızalp Yormaz  | 28.07.2025 - Güncelleme : 28.07.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'i resmi törenle karşıladı Fotoğraf: TCCB / Murat Çetinmühürdar

Ankara

Tokayev ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, Esenboğa Havalimanı'na indi.

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Havalimanındaki karşılama töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Ankara Valisi Vasip Şahin ile diğer ilgililer eşlik etti.

Erdoğan ve Tokayev, Esenboğa Havalimanı Şeref Salonu'nda bir süre görüştü.

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