Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'i resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'i resmi törenle karşıladı.
Ankara
Tokayev ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, Esenboğa Havalimanı'na indi.
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Havalimanındaki karşılama töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Ankara Valisi Vasip Şahin ile diğer ilgililer eşlik etti.
Erdoğan ve Tokayev, Esenboğa Havalimanı Şeref Salonu'nda bir süre görüştü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.