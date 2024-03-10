Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir'in kayıp yıllarını hep birlikte telafi etmek istiyoruz
İzmir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP'nin başında güya bir genel başkan var. Sabah erken kalkan, eline mikrofonu önce alan Özgür efendiden rol çalıyor." dedi.
Erdoğan, "Özgür efendi, Türk filmindeki 'Mazlum' karakterine döndü. Her canı sıkılan, her kafası bozulan gelip kendisine tekme tokat dalıyor." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İzmir'in yatırım eksiklerini en kısa sürede tamamlayarak, şehrimizin bu kayıp yıllarını hep birlikte telafi etmek istiyoruz." diye konuştu.
Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:
"Onca yılın ardından, kimsenin hayat biçimiyle derdimizin olmadığını kabul etmeyen kalmamıştır. Amacımızın, refah seviyesini yükseltmek olduğunu herkes gördü."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.