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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir'in kayıp yıllarını hep birlikte telafi etmek istiyoruz

10.03.2024 - Güncelleme : 10.03.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir'in kayıp yıllarını hep birlikte telafi etmek istiyoruz

İzmir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İzmir mitingine katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP'nin başında güya bir genel başkan var. Sabah erken kalkan, eline mikrofonu önce alan Özgür efendiden rol çalıyor." dedi.

Erdoğan, "Özgür efendi, Türk filmindeki 'Mazlum' karakterine döndü. Her canı sıkılan, her kafası bozulan gelip kendisine tekme tokat dalıyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İzmir'in yatırım eksiklerini en kısa sürede tamamlayarak, şehrimizin bu kayıp yıllarını hep birlikte telafi etmek istiyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Onca yılın ardından, kimsenin hayat biçimiyle derdimizin olmadığını kabul etmeyen kalmamıştır. Amacımızın, refah seviyesini yükseltmek olduğunu herkes gördü."

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