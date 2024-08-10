Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Heniyye'nin oğullarını kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin oğulları Abdüsselam ve Hemmam Heniyye'yi kabul etti.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çukurova Uluslararası Havalimanı açılış töreninin ardından İstanbul'a geldi.
Erdoğan, Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin oğulları Abdüsselam ve Hemmam Heniyye’yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulde İsmail Heniyye'nin şehadeti dolayısıyla taziye dileklerini iletti.
Kabulde, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan da hazır bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.