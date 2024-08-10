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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin oğulları Abdüsselam ve Hemmam Heniyye'yi kabul etti
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Heniyye'nin oğullarını kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin oğulları Abdüsselam ve Hemmam Heniyye'yi kabul etti.

İrem Demir  | 10.08.2024 - Güncelleme : 10.08.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Heniyye'nin oğullarını kabul etti

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çukurova Uluslararası Havalimanı açılış töreninin ardından İstanbul'a geldi.

10.08.2024

Erdoğan, Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin oğulları Abdüsselam ve Hemmam Heniyye’yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulde İsmail Heniyye'nin şehadeti dolayısıyla taziye dileklerini iletti.

Kabulde, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan da hazır bulundu.

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