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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Meşhedani'yi kabul etti

Ayşe Şensoy Boztepe  | 01.07.2025 - Güncelleme : 01.07.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Meşhedani'yi kabul etti Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmud Meşhedani'yi kabul etti.

01.07.2025

AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da yer aldı.

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