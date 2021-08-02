Euro
9.92
Dolar
8.36
BIST 100
1,399.65
Altın
1,813.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tunus Cumhurbaşkanı Said telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Said ile telefonda görüştü. Erdoğan, görüşmede, Tunus'un istikrarını, iç barışını ve huzurunu korumasının bölgenin selameti açısından da son derece mühim olduğuna işaret etti.

Zafer Fatih Beyaz   | 02.08.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tunus Cumhurbaşkanı Said telefonda görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Tunus'taki gelişmeler ile ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Tunus'un istikrarını, iç barışını ve huzurunu korumasının bölgenin selameti açısından da son derece mühim olduğuna işaret ederek, son günlerde Tunus'ta yaşanan gelişmeleri bu bakımdan dikkatle takip ettiklerini belirtti.

Tunus'un bu sıkıntılı dönemi atlatarak yoluna çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğine inandıklarını ifade eden Erdoğan, demokratik geçişin bölgedeki ilham kaynağı Tunus Meclisi'nin faaliyetlerinin tüm zorluklara rağmen devam etmesinin, hem Tunus hem de bölge demokrasisi için önemli olduğunu vurguladı.

Problemlere çözüm üretme, sağlıklı tartışma ve diyalog zemini olarak Meclis'in çalışmalarını sürdürmesinin hayati değere sahip olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus'ta demokrasinin korunması, özgürlüklerin garanti altına alınması ve hukukun üstünlüğünün gözetilmesinin çok kıymetli olduğunu dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Kovid-19 salgınıyla ilgili harcamalar küresel cari işlemler dengesizliklerini artırdı
ABD'de yapılan araştırmaya göre tam aşılı kişilerin yüzde 1'inden azı Kovid-19'a yakalandı
Kovid-19 vakalarının en çok arttığı illerden Ağrı'da sağlık ekiplerinin aşı seferberliği sürüyor
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 613 bini geçti

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tunus Cumhurbaşkanı Said telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın söndürme ekiplerine su taşırken hayatını kaybeden Akdemir'in ailesine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Orman yangınlarında terör şüphesi) Şimdiden bazı emarelere ulaşıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Orman yangınlarında terör şüphesi) Şimdiden bazı emarelere ulaşıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manavgat'ta orman yangınından etkilenen vatandaşlarla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manavgat'ta orman yangınından etkilenen vatandaşlarla bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yanan her yeri daha fazlasıyla tekrar ağaçlandırmak en başta gelen görevimizdir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yanan her yeri daha fazlasıyla tekrar ağaçlandırmak en başta gelen görevimizdir