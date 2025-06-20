Cumhurbaşkanı Erdoğan: MEB ve TÜBİTAK iş birliğiyle 100'ün üzerinde yerli girişim küresel rekabet seviyesine taşınacak
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi"nde konuştu.
Erdoğan konuşmasında şu açıklamalarda bulundu;
"Veri güvenliğimizin güçlendirilmesi amacıyla BİP ile (Milli Eğitim) Bakanlığımız arasındaki işbirliğimizi artırıyoruz.
Yapay zeka uygulamaları iş yükümüzü azaltan bir araç olmaktan çıkıp kişiyi hazıra konmaya alıştırıyorsa bu, bir müddet sonra bağımlılığa sebep olacaktır.
Dijital zorbalık ve linç kültürü, çocuk, genç, yetişkin demeden herkesi tehdit ediyor, ürkütüyor.
(MEB) Bakanlığımız ve TÜBİTAK arasında yapılacak işbirliğiyle 100'ün üzerinde yerli girişimi küresel düzeyde rekabet edebilecek seviyeye taşıyacağız.
Teknolojinin eğitimde kullanımını teşvik ederken, geleceğimizin güvencesi olan evlatlarımızı dijital derebeylerin insafına terk edemeyiz."
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