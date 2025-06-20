Dolar
39.66
Euro
45.78
Altın
3,357.41
ETH/USDT
2,554.30
BTC/USDT
106,000.00
BIST 100
9,187.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran’da halk, İsrail saldırılarını protesto etmek için Cuma namazında meydanlarda toplandı
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kaan Bozdoğan  | 20.06.2025 - Güncelleme : 20.06.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile telefonda görüştü

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

İran ile nükleer anlaşmazlıkların çözüm yolunun müzakere masasından geçtiğini, İsrail'in İran'a saldırısı ile başlayan çatışmalı sürecin bölge güvenliğine yönelik tehdidi en üst seviyeye çıkarttığını ifade eden Erdoğan, İsrail saldırıları ile tetiklenen bu şiddet sarmalının neticelerinin bölgeye ve Avrupa'ya da göç ve nükleer sızıntı ihtimali bakımından zarar verebileceğini belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin çatışmanın sona erdirilmesi ve sükunetin sağlanması için gayret gösterdiğini, bu çabaların da süreceğini ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Savunma Bakanı Güler, 2'nci Ordu Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu
YÖK ile Sıfır Atık Vakfı arasında işbirliği protokolü imzalandı
İstanbul merkezli 13 ilde dolandırıcılık operasyonunda 67 zanlı yakalandı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail'in bölgedeki saldırıları sona ermeli, müzakereler ve diplomasi yeniden başlamalıdır
Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile telefonda görüştü

Hatay'da 22 bin 239 deprem konutu ve iş yerinin daha hak sahibi belirlendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta depremzede bir aileyi ziyaret etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Yaşasın Türkiye-Azerbaycan birliği ve kardeşliği

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Yaşasın Türkiye-Azerbaycan birliği ve kardeşliği
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En kısa sürede asrın felaketinin şehirlerimizde açtığı yaraları sarmanın derdindeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En kısa sürede asrın felaketinin şehirlerimizde açtığı yaraları sarmanın derdindeyiz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet