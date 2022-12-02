Dolar
18.63
Euro
19.61
Altın
1,794.69
ETH/USDT
1,277.50
BTC/USDT
16,908.00
BIST 100
4,962.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy konuşuyor
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Sunak telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Sefa Mutlu, Mustafa Hatipoğlu   | 02.12.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Sunak telefonda görüştü

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ticaret ve savunma sanayi başta olmak üzere Türkiye-İngiltere ilişkilerini geliştirecek adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, iki NATO müttefiki olarak ilişkilerde sağduyu ve stratejik bakışın hakim olmaya devam edeceğine inandığını belirtti.

Bölgesel konuların da değerlendirildiği görüşmede Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasında müzakere zemininin süratle yeniden tesis edilmesinin tüm tarafların yararına olduğunu vurguladı, Kıbrıs meselesinin çözümü için de yeni ve somut adımlar atılmasının önemine işaret etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
YSK Başkanı Akkaya'dan "YSK raporunda 466 bin Suriyeli seçmen bulunduğu" iddiasına yalanlama
Emine Erdoğan: Engellilerin sokaklarında dolaşamadığı bir şehir bizim medeniyet tasavvurumuza uygun değildir
Adalet Bakanı Bozdağ, anayasa değişikliği teklifinin imzaya açıldığını bildirdi
HSK'nin mazeret kararnamesi yayımlandı
Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Sunak telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Sunak telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm kurumlarımızı Engelli Hakları Ulusal Eylem Planımızı sahiplenmeye davet ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye İletişim Modeli, hakikat dairesi içerisinde bir iletişimi savunuyor

"Çırpınırdı Karadeniz" şarkısı Cumhurbaşkanı Erdoğan için yeniden uyarlandı

"Çırpınırdı Karadeniz" şarkısı Cumhurbaşkanı Erdoğan için yeniden uyarlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2022 yılı 3. çeyrek büyüme rakamları, doğru istikamette yürüdüğümüzün en son işaretidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2022 yılı 3. çeyrek büyüme rakamları, doğru istikamette yürüdüğümüzün en son işaretidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yabancı yatırımcıların ilgisi Türk ekonomisine duyulan güvenin tezahürüdür

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yabancı yatırımcıların ilgisi Türk ekonomisine duyulan güvenin tezahürüdür
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet