Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDAPAR Genel Başkanı İshak Sağlam'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın HÜDAPAR Genel Başkanı İshak Sağlam'ı kabul ettiği bildirildi.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Genel Başkanı İshak Sağlam'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.