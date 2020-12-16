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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDAPAR Genel Başkanı İshak Sağlam'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın HÜDAPAR Genel Başkanı İshak Sağlam'ı kabul ettiği bildirildi.

Zafer Fatih Beyaz   | 16.12.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDAPAR Genel Başkanı İshak Sağlam'ı kabul etti Fotoğraf: Murat Kula/AA

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Genel Başkanı İshak Sağlam'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

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