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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gagavuz Özerk Yeri Başkanı Irina Vlah'ı kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gagavuz Özerk Yeri Başkanı Irina Vlah'ı kabul etti.

Zafer Fatih Beyaz   | 23.02.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gagavuz Özerk Yeri Başkanı Irina Vlah'ı kabul etti

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Gagavuz Özerk Yeri Başkanı Irina Vlah'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulü, yarım saat sürdü.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.

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