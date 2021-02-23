Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gagavuz Özerk Yeri Başkanı Irina Vlah'ı kabul etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gagavuz Özerk Yeri Başkanı Irina Vlah'ı kabul etti.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Gagavuz Özerk Yeri Başkanı Irina Vlah'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulü, yarım saat sürdü.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.