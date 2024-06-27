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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Estonya Cumhurbaşkanı Karis'i resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis'i resmi törenle karşıladı.

Mehmet Tosun  | 27.06.2024 - Güncelleme : 27.06.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Estonya Cumhurbaşkanı Karis'i resmi törenle karşıladı Fotoğraf: Utku Uçrak/AA

Ankara

Karis'in makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karis'i külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Karis'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından 21 pare top atışı eşliğinde milli marşlar çalındı.

Karis, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Karis, merdivenlerde Türkiye ve Estonya bayrakları önünde tokalaşarak, gazetecilere poz verdi.

Erdoğan, Karis ile görüşmesinin ardından mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Törende, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.

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