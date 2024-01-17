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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya, Venezuela ve Kanada büyükelçilerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama, Venezuela Büyükelçisi Freddy Eduardo Molina Gutierrez ve Kanada Büyükelçisi Kevin David Hamilton'ı kabul etti.

Mümin Altaş  | 17.01.2024 - Güncelleme : 17.01.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya, Venezuela ve Kanada büyükelçilerini kabul etti Fotoğraf: Emin Sansar/AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Endonezya, Venezuela ve Kanada büyükelçileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.


Büyükelçiler kabulde, ailelerini ve bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdim etti. Erdoğan, büyükelçiler ve beraberindekilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Endonezya Büyükelçisi Purnama, Venezuela Büyükelçisi Gutierrez ve Kanada Büyükelçisi Hamilton'ı makamında ayrı ayrı kabul etti.

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